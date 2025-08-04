مجلس الشيوخ.. أحمد موسي: مد التصويت في هذه اللجان بسبب ارتفاع الإقبال

اعلن الإعلامي أحمد موسى، أن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين على المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ؛ للإدلاء بأصواتهم في اللجان المخصصة لهم، موضحا أنه تم مد وقت التصويت في عدد من اللجان ساعة إضافية.

وقررت الهيئة الوطنية للانتخابات، مساء اليوم الإثنين، مد فترة التصويت لمدة ساعة إضافية في 10 لجان انتخابية بمحافظة القاهرة؛ بسبب الإقبال الكثيف من الناخبين وزيادة أعداد المصوتين قبيل موعد إغلاق الصناديق.

وقالت الهيئة، إن قرار المد جاء؛ لضمان إتاحة الفرصة لجميع المواطنين داخل حرم اللجان للإدلاء بأصواتهم، خاصة في اللجان التي شهدت تزاحمًا ملحوظًا خلال الساعات الأخيرة من اليوم الانتخابي.