بدون صلاح.. ليفربول يكتسح بلباو برباعية وديا

اكتسح فريق ليفربول الإنجليزي نظيره أتلتيك بلباو الإسباني، برباعية مقابل هدف، في المباراة الودية الأولى التي جمعت بينهما، استعدادًا للموسم الجديد.

وشهدت قائمة المباراة غياب الدولي المصري محمد صلاح.

وجاءت رباعية ليفربول عن طريق ريو نجوموها وداروين نونيز وأليكس باديلا - بالخطأ في مرماه - وهارفي إليوت في الدقائق 22، 5، 42، 58.

فيما جاء هدف بلباو الوحيد عن طريق جوركا جوروزيتا في الدقيقة 76.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: وودمان.

خط الدفاع: روبرتسون – تسيميكاس – ستيفنسون – جونز.

خط الوسط: ماك أليستر – نيوني – إليوت.

خط الهجوم: داروين نونيز – نجوموها – بن دوك