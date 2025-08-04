إسكان النواب: تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم ي خطوة جريئة لحل إحدى أكثر القضايا الشائكة

أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم ستكون نسبة من الدخل، على غرار ما هو معمول به في عدد من الدول، مشيرا إلى أنه سيكون هناك تدشين منصة إلكترونية لمستأجري الإيجار القديم لتيسير الإجراءات.

وقال محمد عطية الفيومي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون الإيجار القديم يُعد خطوة جريئة لحل إحدى أكثر القضايا الشائكة التي تجنبت الحكومات السابقة فتحها، مشيدا بدور الرئيس والحكومة والبرلمان في صياغة قانون يوازن بين حقوق الملاك وحماية المستأجرين.

وتابع رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المادة الثامنة من القانون وضعت آلية لضمان توفير الدولة سكن مناسب للمستحقين بأسعار تتناسب مع دخولهم.