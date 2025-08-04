محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام بلباو وديا

أعلن الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، تشكيل الريدز أمام أتلتيك بلباو الإسباني، في المباراة الودية الثانية التي ستجمع بينهما بعد قليل، في إطار الاستعدادات للموسم الجديد.

وكانت المباراة الأولى قد انتهت منذ لحظات بفوز ليفربول برباعية مقابل هدف.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: جيورجى مامارداشفيلى

خط الدفاع: جيرمي فريمبونج – إبراهيما كوناتي – واتارو إندو – ميلوس كيركيز

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي – ريان جرافينبيرخ – فلوريان فيرتز

خط الهجوم: محمد صلاح – هوجو إيكيتيكي – كودي جاكبو