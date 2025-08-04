حزب الجيل: مصر تواكب الدول الكبرى في ممارسة الديموقراطية

أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، أن الهيئة الوطنية للإنتخابات أصبح لديها خبرات كبيرة، في إدارة العملية الإنتخابية، لى أن رؤساء اللجان على قدر كبير من الخبرة لتنظيم العملية.

وقال ناجي الشهابي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أنه قمت بالمرور على أكثر من 30 لجنة في القاهرة والجيزة، مؤكدا أنه كان هناك إقبالا ملحوظا من الناخبين للأدلاء أصواتهم، مع تواجد قوات الأمن لتأمين العملية الإنتخابية.

وتابع رئيس حزب الجيل، أن مصر أصبحت تواكب الدول الكبرى في ممارسة الديموقراطية، مؤكدا أن مشهد العملية الإنتخابية اليوم كان مميز.