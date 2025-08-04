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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الوطنية للانتخابات: الإعداد الجيد وراء إقبال الناخبين على التصويت

حازم بدوي
حازم بدوي
عادل نصار

قال المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنّ الإعداد الجيد وحسن التنظيم لانتخابات مجلس الشيوخ ومواكبة التطور الرقمي وتوظيفه ضمن المنظومة الانتخابية كان له أثر كبير في التيسير على الناخبين للإدلاء بأصواتهم اليوم.

وأضاف المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مداخلة هاتفية ببرنامج "ستوديو إكسترا"، من تقديم الإعلاميين محمود السعيد وآية عبد الرحمن، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ اهتمام الهيئة بعمل برامج توعية وتثقيف للمواطنين لنشر الوعي الانتخابي فضل في العملية الانتخابية، ظهر جليًا في طوابير الناخبين.

وتابع المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات،  ان : "جرى غلق جميع اللجان الفرعية البالغ عددها 8825 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، واستمرّ التصويت في بعض اللجان بسبب وجود ناخبين داخل حرم اللجنة، حيث يجب على رئيس اللجنة الفرعية أن يطمأن على خروج الناخبين خارج أسوار المدرسة، وأن يتمكن كل الناخبين من الإدلاء بأصواتهم".

وواصل المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ان : "بعد انتهاء غلق الصناديق، تحفظ في أماكن محددة سلفا ومؤمنة تماما، وهناك شريط بلاستيكي عليه رقم سري يتأكد منه رئيس اللجنة الفرعية قبل فتح الصندوق باكر".

الوطنية للانتخابات مجلس الشيوخ الناخبين حازم بدوي

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