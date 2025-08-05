خبيرة تجميل: الماكياج يعكس الشخصية ولا يستخدم لتغيير الملامح

قالت خبيرة التجميل دينا راغب إن نحو 70% من الفتيات يعتقدن أن الماكياج قد يُفسد مظهرهن بدلاً من تحسينه، بسبب مفاهيم خاطئة حول استخدامه، موضحةً أن كثيرًا من الفتيات يتخيلن أنفسهن في هيئة أشخاص آخرين يُعجبن بهم، أو يعتقدن أن الماكياج قادر على إخفاء العيوب بالكامل، وهو أمر غير دقيق.

وأضافت راغب، خلال استضافتها ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، وتقدمه الإعلامية آية عبدالرحمن: «الماكياج في جوهره انعكاس للثقة بالنفس والرضا عن الشكل، لا بأس في تعديل بعض التفاصيل، لكن دون مبالغة أو محاولة تغيير الشكل تمامًا، الهدف الأساسي هو إبراز الملامح، لا إخفاؤها».

وأكدت أن الماكياج يجب أن يُستخدم كوسيلة لإبراز الشخصية والحضور والثقة بالنفس، وليس للتشبه بالآخرين أو إخفاء الهوية الحقيقية.