مرملة وطرية.. أسرار نجاح بسبوسة المحلات

إذا كنتِ من محبي الحلويات تودين عمل أصناف لذيذة إليكِ طريقة عمل البسبوسة زي المحلات، بطعم غني وقوام طري ومرمل، مع أسرار نجاحها مثل الجاهزة تمامًا:

المكونات:

للعجينة:

2 كوب سميد (دقيق بسبوسة خشن)

1 كوب زبادي

¾ كوب سكر

½ كوب سمن بلدي أو زبدة مذابة (ويفضل السمن لطعم المحلات)

¼ كوب جوز هند (اختياري)

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

رشة فانيليا

رشة ملح

للوجه:

ملعقة صغيرة طحينة لدهن الصينية

لوز أو بندق أو فول سوداني للتزيين

للشربات (القطر):

2 كوب سكر

1½ كوب ماء

عصرة ليمون

فانيليا أو ماء زهر (اختياري)

طريقة التحضير:

1. تحضير الشربات:

ضعي السكر والماء على نار متوسطة حتى الغليان.

أضيفي عصرة ليمون واتركيه يغلي 10 دقائق.

أضيفي الفانيليا أو ماء الزهر في النهاية.

اتركيه يبرد تمامًا قبل سكبه على البسبوسة.

2. تحضير البسبوسة:

في وعاء، اخلطي السميد + السكر + جوز الهند + البيكنج بودر + رشة الملح.

أضيفي السمن وقلبي بأطراف الأصابع حتى يتشرب السميد كل الدهون.

أضيفي الزبادي والفانيليا، واخلطي بدون عجن كثير، حتى تتكون عجينة متماسكة.

ادهني صينية (مقاس 28 تقريبًا) بطحينة خفيفة، وافردي البسبوسة بالتساوي.

زيني الوجه بالمكسرات حسب الرغبة.

اتركيها ترتاح 15 دقيقة.

3. الخبز:

سخني الفرن على 180 درجة مئوية.

اخبزي البسبوسة لمدة 25-30 دقيقة حتى تحمر من الأطراف.

حمّري الوجه تحت الشواية.

4. إضافة الشربات:

فور خروجها من الفرن، اسكبي الشربات البارد عليها وهي ساخنة.

غطيها واتركيها ترتاح على الأقل ساعة قبل التقديم.

نصائح هامة:

لا تفرطي في خلط العجينة حتى لا تصبح جافة.

الزبادي يمنحها قوام طري ويغني عن البيض.

الطحينة تعطيها لون محمر مثل المحلات.

السمن البلدي يعطيها الطعم الأصلي الجاهز.