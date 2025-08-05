مفوض أردني يشيد بانتخابات مجلس الشيوخ المصري: جهود ضخمة وتنظيم يفوق التوقعات

أكد أحد المسئولين المفوضين بالأردن أن العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ المصري تسير بسلاسة ووفق ضوابط دقيقة وضعتها الدولة لضمان الشفافية والنزاهة.

تكنولوجيا حديثة تُسهّل العملية

وقال إن استخدام التكنولوجيا ساهم بشكل كبير في تيسير الإجراءات داخل اللجان، وساعد في تقليل وقت الانتظار وزيادة كفاءة التصويت.

تنظيم رائع وتعاون بين الجهات

وصف المسئول التنظيم العام بأنه "فوق الرائع"، مشيدًا بالتنسيق الكامل بين أجهزة الدولة المختلفة، من أمن وقضاء وإدارة محلية.

مشاركة فعالة من المواطنين

شهدت اللجان إقبالًا ملحوظًا من المواطنين، في مشهد يعكس الوعي بأهمية المشاركة السياسية ودور مجلس الشيوخ في دعم الدولة المصرية.