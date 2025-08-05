رئيس "المركزي للتعمير" يتفقد الأعمال الأخيرة بوكالة "قايتباي" ضمن مشروعات تطوير القاهرة التاريخية

تفقد اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، يرافقه اللواء مدحت عبد الرحمن، رئيس الجهاز التنفيذي لتجديد أحياء القاهرة الإسلامية والفاطمية، الأعمال الأخيرة بمشروع ترميم وكالة قايتباى بحي الجمالية بمحافظة القاهرة، ضمن مشروعات تطوير القاهرة التاريخية، وذلك فى إطار خطة الدولة للحفاظ على المعالم التاريخية وترميم المنشآت الأثرية القديمة بمصر، وإعادة توظيفها ووضعها على خريطة المزارات السياحية العالمية.



وأوضح اللواء محمود نصار، أن وكالة قايتباي تقع في حي الجمالية بشارع باب النصر، وتم إنشاؤها في عهد الملك الأشرف أبو النصر قايتباى سنة 885 هـجرية – 1481 ميلادية، وتعتبر من أجمل نماذج الوكالات الإسلامية التي تميزت بها العمارة فى العصر المملوكى، وكانت مخزناً تجارياً بناها السلطان قايتباي، وتتكون من 3 طوابق (الطابق الأرضى كان يستخدم للتجارة، والطوابق المتكررة تستخدم كأماكن إقامة وإعاشة للتجار).

وأضاف اللواء محمود نصار، أن الجهاز التنفيذي لتجديد أحياء القاهرة الإسلامية والفاطمية قام بأعمال ترميم وإعادة توظيف الوكالة وتطوير المناطق المحيطة بها، بهدف الحفاظ على الطابع العمرانى والمعمارى للقاهرة التاريخية، وإعادة استغلال الوكالة كفندق سياحى أثري يشتمل على عدد (24 غرفة) ذات طابع أثرى مميز، حيث سيتم تزويدها بمفروشات تحاكى عصر إنشائها لتصبح عنصر جذب ينتمى إلى أجواء القرن الخامس عشر الميلادي، كما اشتملت الأعمال بالوكالة على: الدور الأرضى : مدخل استقبال للفندق – مطاعم – عدد من المكاتب الإدارية – عدد من الخدمات لنزلاء الفندق – بالإضافة إلى عدد من الأنشطة الترفيهية، والدور الأول : عدد(12) جناحا فندقيا – غرف خدمية، والدور الثانى : عدد (12) جناحا فندقيا – غرف خدمية، ودور السطح : مطاعم – عدد من الأنشطة التى تخدم النزلاء.



كما أوضح رئيس الجهاز المركزي للتعمير أن الجهاز التنفيذي لتجديد أحياء القاهرة الإسلامية والفاطمية يقوم بتنفيذ مشروع ترميم وإعادة تأهيل قصر " حبيب باشا السكاكينى" بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، حيث إن قصر السكاكينى تم بناؤه عام 1897م على يد حبيب باشا السكاكينى، ويقع فى منطقة الظاهر في وسط مدينة القاهرة، وتم بناؤه على الطراز الإيطالي على مساحة 2698 مترا مربعا، ويضم أكثر من 50 غرفة، ويصل ارتفاعه لخمسة طوابق، بدروم وأربعة أدوار متكررة، ويحتوى على أكثر من 400 نافذة وباب، وبه حوالى 300 تمثال منها تمثال نصفى لحبيب باشا السكاكينى بأعلى المدخل الرئيسى للقصر، وسيتم إعادة توظيف قصر السكاكيني كمركز حضاري خدمي ثقافي فني، وتقوم الفكرة التصميمية على تعظيم قصر السكاكيني بتفريغ الساحة المحيطة به وتصميم الساحة حول القصر كمنطقة ترفيهية مفتوحة في الهواء الطلق حيث إن القصر من أهم العناصر المعمارية ويعتبر مَعلمَاً تاريخياً.

وفي الإطار نفسه، أضاف اللواء مدحت عبد الرحمن، أنه قد تم مؤخراً الانتهاء من تنفيذ مشروع ترميم وإعادة تأهيل منزل ( زينب خاتون ) والواقع في قلب القاهرة القديمة عند تقاطع عطفة الأزهري مع زقاق العنبة خلف الجامع الأزهر، وسط مجموعة رائعة من الآثار الإسلامية.

وأضاف أن تاريخ إنشاء منزل ( زينب خاتون ) يرجع إلى القرن الرابع الهجري والعاشر الميلادي، ويحتوي المنزل على عناصر معمارية وزخرفية مختلفة من شبابيك ومشربيات وأسقف خشبية وكوابيل مزخرفة ومذهبة وأرضيات رخامية وغيرها، وتبلغ مساحة المنزل 600 متر، ويتكون من دور أرضي وأول وثان.

وقد اشتملت الأعمال على رفع كفاءة البيت وإعادة توظيف فراغات الدور الأرضي لتضم كافتيريا ومطبخا ومنطقة خدمات، ومصعدين، بينما يضم الدور الأول، قاعة متعددة الأغراض وقاعة مؤتمرات ومنطقة خدمات بها حمامات، ويضم الدور الثانى كافتيريا بانورامية، بالإضافة لأعمال مكافحة الحريق وعمل خزان أرضي بمكعب حوالي 170 م3.

وأضاف رئيس الجهاز التنفيذي لتجديد أحياء القاهرة الفاطمية والإسلامية أن الجهاز يتولى تنفيذ مشــــروع ترميم سور القاهرة التاريخية بحى الجمالية، حيث يعد الســور الشــرقــى حتى شـــارع الجعفــرى وجــزء من الســور الشــمالى حتــى بــرج الظافــر ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للجهاز، ويعتبر سور القاهرة الشمالى بأبراجه وبواباته من معالم القاهرة التاريخية التى تستحق الحفاظ عليها من خلال مشروعات متكاملة حيث إنها تعتبر سجلات مفتوحة لمراحل هامة فى تاريخ الأمة، كما أنها نموذج فريد للعمارة الحربية فى مصر، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع ترميم وكشف حفائر منطقة الفسطاط بتمويل من صندوق التنمية الحضرية.