ضبط 113 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور على مستوى الجمهورية .

وتمكنت الحملات خلال 24 ساعة من ضبط (113601) مخالفة مرورية متنوعة أبرزها :(السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة- موقف عشوائى - التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة– مخالفة شروط التراخيص).. وفحص (2445) سائق تبين إيجابية (172) حالة تعاطى مواد مخدرة منهم.

وتواصل حملاتها المرورية والإنضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (1080) مخالفة مرورية متنوعة ( مخالفة تحميل ركاب – شروط التراخيص - أمن ومتانة) ، وكذا فحص (182) سائق تبين إيجابية عدد (14) حالة تعاطى مواد مخدرة منهم، وضبط (13) محكوم عليهم بإجمالى (20) حكم، كما تم التحفظ على 3 مركبات لمخالفتهما قوانين المرور وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.