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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فليك يتنفس الصعداء بعد إصابة خفيفة لباو كوبارسي أمام دايجو الكوري

كوبارسي
كوبارسي
إسلام مقلد

تنفس الجهاز الفني لنادي برشلونة بقيادة الألماني هانز فليك الصعداء بعد التأكد من سلامة مدافعه الشاب باو كوبارسي، الذي أثار القلق عقب خروجه مصابًا في الدقيقة 87 من المباراة الودية التي جمعت الفريق مساء أمس الاثنين أمام دايجو الكوري الجنوبي ضمن الجولة الآسيوية التحضيرية للموسم الجديد.

ووفقًا لما كشفته صحيفة "أس" الإسبانية، فإن الفحوصات الأولية التي خضع لها اللاعب أظهرت أنه يعاني فقط من كدمة في الركبة اليسرى، دون وجود أي إصابة خطيرة في الأربطة أو العظام، مما يُعد خبرًا سارًا لعشاق الفريق الكتالوني.

ورغم وجود شكوك حول قدرة كوبارسي على اللحاق بالمواجهة الودية الأخيرة لبرشلونة في فترة الإعداد أمام نادي كومو الإيطالي، والمقرر لها يوم الأحد المقبل، إلا أن المؤكد، بحسب التقرير الطبي، هو جاهزية اللاعب التامة لخوض أولى مباريات الليجا أمام ريال مايوركا يوم السبت 16 أغسطس الجاري، والتي ستُقام على ملعب "سون مويكس".

وكان المدرب هانز فليك قد أبدى انزعاجًا واضحًا من إصابة المدافع البالغ من العمر 17 عامًا، خاصة مع اعتماده المتزايد عليه خلال الفترة التحضيرية، نظرًا لما أظهره من نضج تكتيكي وصلابة دفاعية رغم صغر سنه، ما جعله أحد أبرز الأسماء المنتظر تألقها مع الفريق هذا الموسم.

ويأمل برشلونة في استعادة توازنه المحلي والقاري تحت قيادة فليك، حيث يواصل الفريق سلسلة مبارياته الودية ضمن معسكره الخارجي، سعيًا للوقوف على التشكيل الأمثل قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

نادي برشلونة برشلونة هانز فليك باو كوبارسي كوبارسي

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