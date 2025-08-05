ينحاز للمواطن.. إيريني سعيد تبرز دور مجلس الشيوخ

قالت إيريني سعيد، المحللة السياسية، إن مجلس الشيوخ لطالما انحاز للمواطن المصري والقضايا التي تهمه، فالانحياز يبرز في المعاونة للحكومة خلال السياسات العامة والمعاونة في إقرار الصلح، فهو دائما ما يتحرك بالبلاد تجاه الهدوء والاستقرار.

وأضافت “سعيد”، خلال حوارها على القناة الأولى، أن مجلس الشيوخ يستعين بنماذج الدول الغربية والأجنبية، متابعة: "مجلس الشيوخ يتعامل مع القضايا الهامة، كما أنه يعمل على أداء ومعادلة الدستورية”.

ولفتت إلى أن مجلس الشيوخ قدم العديد من الدراسات الهامة خلال الفترة الماضية، التي تشكل دورا مهما في حياة المواطن المصري والدولة المصرية.