كاتب: احتشاد المصريين أمام الصناديق رسالة وطنية تتحدى الشائعات

شهدت لجان الاقتراع في مختلف المحافظات المصرية إقبالاً واسعاً من المواطنين، الذين حرصوا على المشاركة في الاستحقاق الانتخابي في مشهد يعكس وعي الشعب المصري بخطورة المرحلة التي تمر بها البلاد، وأهمية المشاركة السياسية كأداة لمواجهة التحديات.

رفض الشائعات وتأكيد على الدعم الشعبي

وأكد الكاتب محمد عبد الناصر، أن المصريين شعروا بخطورة الأوضاع الداخلية والخارجية، ما دفعهم إلى النزول أمام صناديق الاقتراع بكل حماسة، للرد على الشائعات والدعوات المغرضة التي تحاول تشويه صورة الدولة المصرية ودورها الإقليمي والدولي.

وقال: “مشاركة الشعب بهذه الكثافة تؤكد وعيه وإدراكه لأهمية الاصطفاف الوطني في مواجهة أي محاولات للنَيل من استقرار مصر”.

مشاهد احتفالية ورسائل قوية للعالم

وأضاف عبد الناصر أن ما حدث أمام اللجان لم يكن مجرد عملية انتخابية، بل كان احتفالاً شعبياً، حيث حمل المواطنون صور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورفعوا الأعلام، في مشهد وصفه بـ"العظيم"، واعتبره رسالة واضحة موجهة للعالم بأسره، بأن الشعب المصري يقف خلف قيادته، ويثق في مؤسسات دولته.