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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لليوم الثاني.. غرفة عمليات اتحاد العمال تتابع تصويتهم في الانتخابات

غرفة عمليات سكرتارية الشباب باتحاد عمال مصر
غرفة عمليات سكرتارية الشباب باتحاد عمال مصر
الديب أبوعلي

تواصل غرفة عمليات سكرتارية الشباب باتحاد عمال مصر أعمالها لليوم الثاني على التوالي في متابعة سير العملية الانتخابية بمختلف المحافظات، ورصد مشاركة العمال والإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وأكد عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن المشاركة الواسعة من العمال في هذا الاستحقاق الوطني تعكس وعيهم وإدراكهم لمسئوليتهم تجاه الوطن، مشيرا إلى أن الاتحاد يحرص دائما على دعم الدولة في كل ما يخدم الاستقرار والتنمية.

من جانبه، صرح عيد مرسال، الأمين العام للاتحاد، بأن عمال مصر أثبتوا اليوم أنهم على قدر المسئولية، وأن نزولهم بكثافة إلى صناديق الاقتراع يبعث برسالة قوية بأنهم دائما في الصفوف الأولى لحماية الوطن وصون مكتسباته.

وأكد محمد حنفي، رئيس سكرتارية شباب العمال، أن غرفة العمليات تتابع على مدار الساعة توافد العمال على اللجان الانتخابية، وأن أعضاء المكتب التنفيذي للسكرتارية يقومون بجولات ميدانية لرصد أي معوقات والعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ويشارك في أعمال المتابعة الميدانية أعضاء المكتب التنفيذي للسكرتارية الشبابية، وهم: بلال قنديل، وإبراهيم حمودة، وأحمد الباشا، وإبراهيم صبري، والذين أكدوا أن تواجدهم بين العمال يأتي في إطار حرصهم على تحفيز المشاركة الإيجابية، ورصد كل ما يتعلق بمشاركة الشباب والعمال في هذا الحدث الوطني المهم.

اتحاد عمال مصر انتخابات مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ 2025 انتخابات مجلس الشيوخ 2025 غرفة عمليات سكرتارية الشباب باتحاد عمال مصر

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