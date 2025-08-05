إسلام عفيفي: مصر في صدارة الاهتمام الدولي بانتخابات مجلس الشيوخ

قال إسلام عفيفي إن العالم يتابع المشهد الانتخابي المصري عن كثب، حيث يوجد عدد كبير من الوسائل الإعلامية في العملية الانتخابية من داخل وخارج البلاد.

وأضاف: "نحن أمام رسائل مهمة، سواء من أمام السفارات بالخارج أو أمام اللجان بالداخل".

وأكد أن وجود هذا العدد من وسائل الإعلام يعكس اهتمامًا دوليًا متزايدًا بالشأن المصري، مشيرا إلى أن مصر دائمًا ما تكون في بؤرة الاهتمام الدولي.

وتابع: "المصريين لما بيحسوا إن في تحديات، بيظهر معدنهم الحقيقي، واللي بينزل بيفهم إن ده استحقاق دستوري مهم، ورغم كل شيء البلد آمنة، ومستقرة".

وشدد على أن الانتخابات تجرى في أجواء نزيهة وشفافة تحت إشراف قضائي كامل، مشيرًا إلى أن المتابعة "على الهواء" تعني وجود ثقة حقيقية في العملية الانتخابية.

وأكد أن هناك تسهيلات ملحوظة داخل اللجان، ومنظومة عمل متكاملة تليق بمكانة مصر وشعبها.