منظمات المجتمع المدني حاضرة بقوة في انتخابات «الشيوخ»

قال عوض الغنام، مراسل قناة «إكسترا نيوز»، إن اليوم الانتخابي في استحقاق مجلس الشيوخ المصري 2025 يتلخص في ثلاثة مشاهد رئيسية، تُبرز حجم الجهود المبذولة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة ونزاهة.

أوضح الغنام، خلال مداخلة مباشرة عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن اللجنة العليا للانتخابات بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات قدمت تسهيلات لوجستية واضحة لجميع الفئات العمرية من الناخبين، وذلك بالتنسيق مع السلطة التنفيذية التي قامت بدورها في تنظيم الطرق المؤدية إلى اللجان، لتسهيل وصول المواطنين إلى مقار الاقتراع بسهولة ويسر.

وأشار «الغنام» إلى أن الأحزاب السياسية المتنافسة لعبت دورًا مهمًا في تنظيم وصول الناخبين، خاصة من خلال شبابها ومؤيديها، الذين ساهموا في التوجيه والمساعدة داخل وحول اللجان، وهو ما يعكس مشهدًا سياسيًا نشطًا ومتنوعًا.

وأكد أن منظمات المجتمع المدني المصرية كانت حاضرة بقوة كشهود عيان على مجريات العملية الانتخابية، إلى جانب وجود منظمات دولية قامت بجولات ميدانية داخل اللجان، وستصدر تقارير لاحقة حول ملاحظاتها، مشددًا على أن هذه الرقابة تؤكد نزاهة وشفافية الانتخابات، بفضل الجهود التي بذلتها الدولة المصرية.