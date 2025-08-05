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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

عمال الاتصالات يواصلون المشاركة القوية في انتخابات مجلس الشيوخ

عمال قطاع الاتصالات يصوتون بانتخابات الشيوخ
عمال قطاع الاتصالات يصوتون بانتخابات الشيوخ
الديب أبوعلي

شهدت لجان انتخابات مجلس الشيوخ مشاركة موسعة من عمال قطاع الاتصالات على مستوى الجمهورية، وسط أجواء من الانضباط والالتزام بالإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية.

وتأتي هذه المشاركة لتؤكد وعي العاملين وحرصهم على أداء واجبهم الوطني في هذا الاستحقاق الدستوري الهام.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمد ممتاز رئيس قطاع نقل المجموعة بالشركة المصرية للاتصالات، أن ما يقدمه عمال الاتصالات اليوم من مشاركة فعالة في العملية الانتخابية يعكس إدراكهم العميق لأهمية دورهم الوطني، مشيرًا إلى أن العاملين بالقطاع كانوا دائمًا نموذجًا يحتذى به في دعم الاستحقاقات الوطنية والمشاركة في صنع مستقبل أفضل لمصر.

ومن جانبه، أوضح محمد حنفي رئيس النقابة العامة للعاملين بالاتصالات، أن مشاركة العاملين في اليوم الثاني بهذه الكثافة تعكس انتماءهم الصادق للوطن وحرصهم على دعم الدولة في مسيرة التنمية والاستقرار، مؤكدًا أن النقابة العامة كثفت حملاتها التوعوية خلال الأيام الماضية لحث العاملين على المشاركة والتعبير عن إرادتهم بحرية كاملة.

كما صرح بلال قنديل المستشار الإعلامي للنقابة العامة للاتصالات، أن الإقبال الواضح من العاملين على صناديق الاقتراع يجسد المسؤولية الوطنية لعمال مصر، مشيرًا إلى أن النقابة ستواصل دورها الإعلامي والتوعوي لتعزيز المشاركة الإيجابية في مختلف الاستحقاقات الوطنية.

وتوجهت النقابة العامة بخالص الشكر لكل العاملين الذين لبوا نداء الوطن وأكدوا أنهم دائمًا على قدر المسؤولية، داعية إلى استمرار هذه الروح الوطنية لدعم مسيرة البناء والتنمية

انتخابات مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ قطاع الاتصالات الشركة المصرية للاتصالات النقابة العامة للعاملين بالاتصالات

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