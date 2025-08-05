إحباط محاولة حرق متعمد لـ مسجد آيا صوفيا في إسطنبول | فيديو

أحبطت يقظة إحدى الزائرات لمحافظة جامع آيا صوفيا الكبير في إسطنبول مساء أمس الإثنين محاولة حرق متعمدة كادت أن تتسبب في كارثة داخل واحد من أهم المعالم الدينية والتاريخية في تركيا والعالم الإسلامي.

وبحسب ما أفادت به قناة "إيكل تي في" التركية، دخل رجل مجهول الهوية يرتدي قبعة حمراء وقميصًا أسود وسروالاً قصيرًا، المسجد بعد صلاة العشاء، حاملًا في جيوبه أوراقًا صغيرة دون سوائل قابلة للاشتعال، ما سمح له بتجاوز أجهزة الكشف دون إثارة الشبهات.

Foreigner attempts to set fire to Hagia Sophia Mosque, Istanbul. pic.twitter.com/Y8HeLeIIov

— Eagle Eye (@zarrar_11PK) August 5, 2025 ">

Foreigner attempts to set fire to Hagia Sophia Mosque, Istanbul. pic.twitter.com/Y8HeLeIIov — Eagle Eye (@zarrar_11PK) August 5, 2025

ويظهر تسجيل كاميرات المراقبة أن الرجل توجه إلى منطقة خلف المنابر الرخامية، ومزق الأوراق إلى قطع صغيرة قبل أن يشعل فيها النار، ثم غادر المكان بهدوء.

تدخل سريع يحول دون كارثة

في تلك اللحظة، لاحظت إحدى الزائرات – وهي سيدة ترتدي وشاحًا أخضر – تصاعد الدخان، فسارعت إلى تنبيه الإمام، الذي بدوره تدخل مع بعض المصلين لمحاولة إخماد النيران.

ورغم أن النار التهمت جزءًا صغيرًا من السجادة، إلا أن التدخل السريع ساهم في سحبها من مكانها قبل أن تمتد النيران إلى مناطق أوسع. وتبين لاحقًا أن اختيار الجاني لموقع الحريق قرب الأعمدة الرخامية وليس قرب الستائر أو المفروشات القابلة للاشتعال، قلل من خطورة الحادث.

تحقيق أمني وتكثيف للإجراءات

أطلقت الشرطة التركية تحقيقًا موسعًا لتحديد هوية الجاني، والذي يرجح – وفقًا لمصادر أمنية – أنه أجنبي، بناءً على ملامحه الظاهرة في تسجيلات الكاميرات.

وقد تم تشديد الإجراءات الأمنية داخل وحول آيا صوفيا، الذي يعد موقعًا دينيًا وتاريخيًا بالغ الأهمية، ويجمع بين رمزية الحضارة البيزنطية والعثمانية، إلى جانب كونه مسجدًا نشطًا وموقعًا مدرجًا على لائحة التراث العالمي لليونسكو.

آيا صوفيا.. إرث يتحدى الزمن

تجدر الإشارة إلى أن آيا صوفيا بني في العام 537 ميلاديًا ككاتدرائية بيزنطية، ثم تحول إلى مسجد في العهد العثماني، وبعد أن أصبح متحفًا في القرن العشرين، أعيد افتتاحه كمسجد عام 2020.

ولا يزال هذا المعلم التاريخي مقصدًا لملايين الزوار من داخل تركيا وخارجها، لما يمثله من رمز ديني وحضاري فريد.

وتواصل السلطات تحقيقاتها حاليًا، في ظل مطالبات شعبية ورسمية بالكشف السريع عن الجاني ومحاسبته، ومنع تكرار مثل هذه الحوادث التي تستهدف الرموز الدينية والتاريخية في البلاد.