قرار جديد بشأن قائد سيارة مقطورة بتهمة تعريض حياته والمواطنين للخطر بالقاهرة

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، تجديد حبس قائد سيارة نقل بمقطورة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وذلك لتحميل أسياخ حديدية وبروزها منها حال سيره بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة معرضاً حياته والمواطنين للخطر.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة نقل بمقطورة بتحميل أسياخ حديدية وبروزها منها حال سيره بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة معرضاً حياته والمواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها سائق مقيم بمحافظة سوهاج ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.