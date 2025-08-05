تراجع الذهب مع قوة الدولار وسط ترقّب بيانات أمريكية ومحفزات جيوسياسية

شهدت أسعار الذهب تراجعًا في السوقين المحلية والعالمية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، تحت وطأة ارتفاع الدولار الأمريكي مدفوعًا بصعود عوائد السندات، في وقت تترقب فيه الأسواق صدور بيانات اقتصادية مؤثرة قد تعيد رسم ملامح السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.



وأوضح المدير التنفيذي لإحدى منصات تداول الذهب والمجوهرات عبر الانترنت، أن جرام الذهب عيار 21 تراجع بقيمة 25 جنيهًا، مقارنة بإغلاق تعاملات أمس، ليسجل 4565 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 25 دولارًا، لتسجل 3363 دولارًا.

وسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 5217 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 3913 جنيهًا، وعيار 14 بلغ 3044 جنيهًا، فيما سجل سعر الجنيه الذهب عند 36520 جنيهًا.

وأشار إمبابي إلى أن أسعار الذهب كانت قد تراجعت بنحو 10 جنيهات خلال تعاملات أمس الإثنين، حيث افتتح عيار 21 التداولات عند 4600 جنيه، وأنهاها عند 4590 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية عالميًا من 3363 إلى 3376 دولارًا.

بيانات الوظائف الأمريكية تخيّب الآمال

أدى تقرير الوظائف الأمريكية الصادر يوم الجمعة إلى تجديد الضغوط على الأسواق، بعدما أظهر أضعف أداء شهري منذ بداية العام، مع إضافة الاقتصاد 73 ألف وظيفة فقط في يوليو، مقارنة بتوقعات بلغت 110 آلاف وظيفة، كما تم تعديل أرقام مايو ويونيو بالخفض بواقع 258 ألف وظيفة، فيما ارتفع معدل البطالة إلى 4.2%.

الذهب يتراجع من أعلى مستوى في أسبوعين

تراجع الذهب من ذروته الأسبوعية عند 3385 دولارًا، متأثرًا بارتفاع طفيف في الدولار وعوائد السندات الأمريكية، ما أضعف جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن، ويحاول مؤشر الدولار تعويض خسائره بعد تراجعه القوي يوم الجمعة، مدعومًا بتوقعات تحسن نشاط القطاع الخدمي، وفقًا للقراءات المرتقبة من مؤشري S&P Global وISM.

الرسوم الجمركية تضيف مخاوف جيوسياسية

في تطور مفاجئ، أعاد القرار التنفيذي للرئيس ترامب فرض رسوم جمركية جديدة تتراوح بين 10% و41% على عشرات الدول، مما أشعل مخاوف المستثمرين وأعاد تسليط الضوء على الذهب والفضة كملاذين آمنين، واعتبر محللون في "جي بي مورجان" أن مثل هذه التحركات تعزز من دور المعادن الثمينة كتحوط مبكر في فترات التوترات التجارية.

ارتفاع الدولار يكبح صعود المعادن

رغم تزايد التوقعات بخفض الفائدة الأمريكية في سبتمبر—حيث تُقدّر أداة CME FedWatch احتمال الخفض بنسبة 91%—إلا أن صعود الدولار، بدعم من الاستقرار الاقتصادي وتدفقات رأس المال إلى الأسواق الأميركية، ما زال يحد من مكاسب الذهب والفضة، ويتجه المتعاملون إلى مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي كمحطة فاصلة لقراءة التوجهات المقبل.

ترقّب حذر قبل صدور مؤشرات حيوية

تترقب الأسواق هذا الأسبوع مجموعة من المؤشرات الاقتصادية المهمة، أبرزها: بيانات مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي في الولايات المتحدة اليوم، مزاد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات غدًا الأربعاء، وقرار بنك إنجلترا بشأن السياسة النقدية، إضافة إلى بيانات طلبات إعانة البطالة يوم الخميس.