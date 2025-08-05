ارتفاع في نسب مشاركة النساء بانتخابات مجلس الشيوخ

أكد السفير محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن اليوم الثاني من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 يشهد استمرارا في الزخم الانتخابي وسط مشاركة فاعلة من المواطنين تعكس وعيًا متناميًا بأهمية ممارسة الحق الدستوري في التصويت خاصة في ظل الأجواء التنظيمية التي وفرتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأشار كارم إلى أن غرفة العمليات المركزية بالمجلس مدعومة بالغرف الفرعية في المحافظات، وتواصل أعمالها بشكل متكامل على مدار الساعة لمتابعة مجريات العملية الانتخابية، وتعمل على رصد وتوثيق كافة الملاحظات والانتهاكات التي قد تؤثر على نزاهة العملية أو تمس حقوق الناخبين أو المترشحين، انطلاقا من الدور الرقابي والحقوقي للمجلس بموجب القانون والدستور.

وأضاف أن تقارير المتابعة الميدانية أظهرت في اليوم الأول والثاني ارتفاع نسبة مشاركة السيدات وكبار السن وذوي الإعاقة، مشيدًا بالجهود المبذولة لتوفير وسائل الدعم والمساعدة لهم داخل اللجان، وكذلك توفير الأطقم الطبية تحسبًا لأي طوارئ صحية، وهو ما يعكس التزام الدولة بضمان حق الجميع في المشاركة دون عوائق.

وشدد رئيس المجلس، على أن المجلس لا يغض الطرف عن أي مخالفات انتخابية، مؤكداً أن المجلس سيستمر في أداء دوره بكل حيادية واستقلال، داعيا جميع الأطراف إلى احترام قواعد العملية الانتخابية، بما يعزز مناخ الثقة والمشاركة ويُرسخ لقيم الديمقراطية وسيادة القانون.