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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فيرتز: لا أفكر في المال.. تركيزي على الدفاع عن لقب الدوري مع ليفربول

فلوريان فيرتز
فلوريان فيرتز
إسلام مقلد

أبدى النجم الألماني الشاب فلوريان فيرتز، لاعب خط الوسط الهجومي المنضم حديثًا إلى صفوف ليفربول الإنجليزي، عدم اكتراثه بالقيمة المالية الضخمة لصفقة انتقاله، مشددًا على أن تركيزه ينصب بالكامل على تقديم أفضل ما لديه في الملعب والمساهمة في تحقيق البطولات مع "الريدز".

وانضم فيرتز، البالغ من العمر 22 عامًا، إلى ليفربول قادمًا من باير ليفركوزن، في صفقة ضخمة بلغت قيمتها المبدئية 132 مليون دولار، مع احتمالية ارتفاعها إلى 154 مليون دولار وفقًا للبنود الإضافية، ما يجعلها واحدة من أغلى الصفقات في تاريخ كرة القدم البريطانية.

وفي تصريحات أعقبت مشاركته الأولى مع الفريق، والتي تألق خلالها في المباراة الودية التي فاز بها ليفربول على أتلتيك بيلباو بنتيجة (3-2) يوم الإثنين، قال فيرتز: "لا أفكر في قيمة الصفقة. ما يشغلني فقط هو لعب كرة القدم. لا تهمني الأموال التي تدفعها الأندية فيما بينها، أنا هنا للعب وتحقيق الإنجازات".

وأضاف: "أعلم أن التحدي الأكبر سيكون في الحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وهذا أمر صعب للغاية، لكنني أملك الرغبة والطموح. سأركز على خلق الفرص، وأداء الأدوار الدفاعية، واستغلال قدرتي البدنية في الركض لمساعدة الفريق على تحسين أدائه خلال الاستحواذ".

ويتطلع فيرتز إلى التأقلم سريعًا مع طبيعة البريميرليج، حيث قال: "الدوري الإنجليزي أكثر حدة وقوة من البوندسليجا، اللاعبون هنا أقوياء، وأنا متحمس جدًا لخوض هذه التجربة، وتطوير مستواي وسط هذا التنافس الكبير".

ويستعد ليفربول لخوض أول اختبار رسمي له هذا الموسم عندما يواجه كريستال بالاس، بطل كأس الاتحاد، يوم الأحد المقبل في مباراة درع المجتمع، على أن يبدأ مشواره في الدفاع عن لقب الدوري بمواجهة بورنموث على ملعب "أنفيلد" يوم 15 أغسطس الجاري.

ويمثل انضمام فيرتز إضافة كبيرة لخط وسط ليفربول، خاصة بعد الأداء اللافت الذي قدمه مع باير ليفركوزن ومنتخب ألمانيا في الفترة الأخيرة، حيث يُعد من أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم الأوروبية.

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