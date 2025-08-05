توافد المواطنين يتصاعد بمدرسة هشام شتا في الهرم وزغاريد تُشعل أجواء التصويت

في استمرار لزخم المشاركة في اليوم الثاني والأخير من انتخابات مجلس الشيوخ 2025، تزايد توافد المواطنين عصر اليوم الثلاثاء على مدرسة "هشام شتا" بمنطقة الهرم، وسط حضور لافت من الشباب وكبار السن، في أجواء احتفالية تخللتها الزغاريد والهتافات الوطنية.

ورصدت عدسة "صدى البلد" استمرار توافد الناخبين على اللجان منذ الصباح وحتى الساعات الأخيرة من التصويت، في مشهد اتسم بالحيوية والانضباط، حيث اصطف المواطنون أمام المدرسة حاملين الأعلام، وسط تنظيم دقيق وإجراءات أمنية مشددة سهّلت الدخول والتصويت.

وبرزت المشاركة النسائية بشكل واضح، حيث حضرت السيدات والمسنات بكثافة، وشاركن بحماس بالغ، تعبيرًا عن دعمهن للعملية الديمقراطية، فيما أطلقن الزغاريد مع استمرار تدفق الناخبين، لتبقى أجواء التصويت نابضة بالحياة حتى ما قبل غلق اللجان.

يُذكر أن التصويت يُجرى في 8,825 مقرًا انتخابيًا على مستوى الجمهورية بإشراف قضائي، فيما تتواصل المنافسة على المقاعد الفردية بين 424 مرشحًا، إلى جانب قوائم انتخابية في 4 دوائر، أبرزها "القائمة الوطنية من أجل مصر".

وفي محافظة الجيزة وحدها، تم تخصيص 492 لجنة فرعية وسط متابعة دقيقة من الجهات المعنية لضمان استكمال العملية الانتخابية بسلاسة حتى التاسعة مساءً.