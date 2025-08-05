مجدي مرشد: المشاركة بالانتخابات حجر الأساس في بناء مستقبل الدولة المصرية

أدلى الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر ورئيس المكتب التنفيذي، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك بمقر لجنته الانتخابية في قرية السماعنة التابعة لمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، مؤكدًا أن المشاركة في هذا الاستحقاق الوطني تمثل حجر الأساس في بناء مستقبل الدولة المصرية.

وشدد مرشد على أهمية النزول إلى صناديق الاقتراع، معتبرًا أن ممارسة الحق الدستوري في التصويت هو واجب وطني ومسؤولية جماعية تقع على عاتق كل مواطن حريص على أمن واستقرار الوطن واستكمال مسيرة التنمية الشاملة.

وقال الدكتور مجدي مرشد في تصريحات صحفية عقب الإدلاء بصوته:"أدعو جميع المواطنين، وخاصة أهالي قرية السماعنة، إلى النزول بكثافة للمشاركة في الانتخابات، لأن صوت كل مواطن هو ركيزة حقيقية في تشكيل المشهد السياسي، وبناء جمهورية جديدة أساسها الوعي والمشاركة الشعبية."

وأضاف مرشد:"ثقتي كبيرة في وعي أبناء الشرقية، وأتوقع أن يكون لهم حضور قوي ومشرف في هذا الاستحقاق الانتخابي، بما يعكس إرادتهم في دعم الاستقرار واختيار الأصلح لتمثيلهم تحت قبة مجلس الشيوخ."