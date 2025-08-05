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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

طوابير شبابية تزين محيط لجان مدرسة هشام شتا.. وتوافد مستمر في الساعات الأخيرة لانتخابات الشيوخ

انتخابات مجلس الشيوخ
انتخابات مجلس الشيوخ
حسن رضوان

مع دخول الساعات الأخيرة من التصويت في اليوم الثاني والأخير لـ انتخابات مجلس الشيوخ 2025، شهد محيط مدرسة "هشام شتا" بمنطقة الهرم مشهدًا لافتًا لطوابير شبابية امتدت أمام اللجان، في لوحة وطنية تعكس الوعي السياسي وروح المشاركة لدى الجيل الجديد.

ورصدت عدسة "صدى البلد" استمرار تدفق الناخبين عصر اليوم، وسط أجواء انتخابية منظمة وتأمين مكثف، بينما علت الأغاني الوطنية ورفرفت الأعلام بأيدي الشباب والفتيات، في مشهد يؤكد أن الحماس لا يزال حاضرًا حتى الساعات الأخيرة.

ورغم حرارة الطقس، حرص المواطنون من مختلف الفئات العمرية، خصوصًا الشباب، على التوافد والمشاركة بكثافة، مؤكدين أن صوتهم أداة للتغيير، وأن المشاركة واجب وطني لا تهاون فيه.

السيدات وكبار السن لم يغيبوا عن المشهد أيضًا، حيث واصلوا التوافد منذ الصباح وحتى العصر، وسط زغاريد وعبارات تشجيعية أضفت أجواء احتفالية على محيط اللجان.

يُذكر أن العملية الانتخابية تُجرى داخل 8,825 مقرًا انتخابيًا بإشراف قضائي كامل، فيما تستمر المنافسة في 27 دائرة بالنظام الفردي و4 دوائر بالقائمة، وسط مشاركة ملحوظة في محافظة الجيزة التي تضم 492 لجنة فرعية.

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