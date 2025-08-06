إعلامي يكشف موقف «كوكا» من الانتقال لـ «قاسم باشا» التركي

كشف الإعلامي محمد فاروق عن موقف أحمد نبيل "كوكا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من الانتقال إلى نادي قاسم باشا التركي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية قبل إنطلاق الموسم الجديد.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن": "ما علمته أن النادي الأهلي مازال متمسكًا بشروطه من أجل رحيل كوكا إلى قاسم باشا التركي في الميركاتو الصيفي الجاري".

وأضاف: "الأهلي وافق بشكل مبدئي على بيع كوكا مقابل 800 ألف دولار يتم سدادها على قسطين ، بواقع 500 ألف دولار ، و300 ألف دولار في يناير المقبل، بالإضافة إلى 15% نسبة من إعادة بيع اللاعب".