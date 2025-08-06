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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بالأصفر .. هاجر أحمد تستعرض جمالها عبر انستجرام |شاهد

هاجر احمد
هاجر احمد
ميرنا محمود

شاركت الفنانة هاجر أحمد جمهورها، صورًا جديدة من أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام .


وخطفت هاجر أحمد أنظار جمهورها بإطلالة جذابة لافتة مرتدية فستاناً طويلا باللون الأصفر ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد هاجر أحمد ، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون الوردي الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت هاجر أحمد ، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها المميزة.

هاجر احمد صور هاجر أحمد اطلالات النجوم

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