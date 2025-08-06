إعلامي يشيد بـ جون إدوارد : ملف الكرة على الطريق الصحيح

أشاد الإعلامي مينا ماهر بأداء جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب مينا ماهر: ملف الكرة على الطريق الصحيح مع جون إدوارد.

وعقد جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك، جلسة مع عبد الناصر محمد مدير الكرة، على هامش مران أمس الثلاثاء، الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، في إطار الاستعداد لمباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

واطمأن المدير الرياضي على استعدادات الفريق لانطلاق مسابقة الدوري، وتناقش مع مدير الكرة في بعض الأمور الخاصة بترتيبات معسكر الزمالك قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة في الدوري.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها يوم الجمعة المقبل في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.