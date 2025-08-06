أسعار الذهب ترتفع إلى أعلى مستوى خلال أسبوعين وسط ترقب تعيينات الفدرالي الأمريكي

صعدت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها خلال نحو أسبوعين في تعاملات يوم الثلاثاء الخامس من أغسطس مدعومة بتوقعات متصاعدة بخفض الاحتياطي الفدرالي الأميركي معدلات الفائدة، بينما ينتظر المستثمرون قرار رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب بشأن تعيينات مجلس الفدرالي.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 3380.20 دولار للأونصة في الساعة 1755 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس في وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى له منذ 24 يوليو كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.2% إلى 3434.7 دولار عند التسوية.

يأتي ذلك مع توقعات من الأسواق في الوقت الحالي بخفض معدلات الفائدة الأميركية مرتين قبل نهاية العام، بدءاً من اجتماع الاحتياطي الفدرالي خلال الشهر المقبل بعد بيانات الوظائف الضعيفة في الولايات المتحدة على غير المتوقع خلال شهر يونيو التي صدرت يوم الجمعة، والتي أعقبها إقالة الرئيس الأميركي لمفوضة مكتب إحصاءات العمل.

من جانبه، علق محلل السلع الأولية لدى TD Securities، دانيال غالي، قائلاً: "لا تزال السوق تعاني من تداعيات أسبوع حافل بالبيانات الأسبوع الماضي، إلى جانب قرار إدارة ترامب إقالة مفوضة مكتب إحصاءات العمل".

وأضاف دانيال غالي: "من شأن كلا الأمرين تعزيز قوة الذهب، وبالطبع، تأكيد وجهة نظرنا بفقد الدولار جزئياً وظيفته كمخزن للقيمة".

وتزيد جاذبية الذهب، الذي لا يدر عائداً، في بيئة معدلات الفائدة المنخفضة.

في سياق متصل، ذكر الرئيس الأميركي أنه سيعلن خلال وقت قريب عن قراراته المتعلقة بتعيين بديل لأدريانا كوغلر في عضوية مجلس الاحتياطي الفدرالي بعد إعلانها الاستقالة يوم الجمعة، وأيضاً اختياره للرئيس المقبل لمجلس الاحتياطي الفدرالي.

وعن المعادن الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.2% إلى 37.85 دولار للأونصة، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ 30 يوليو . من جانبه انخفض البلاتين بنسبة 1% إلى 1316.35 دولار، وتراجع البلاديوم بنسبة 2.1% إلى 1181.21 دولار.





