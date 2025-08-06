قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كامل الوزير: تشغيل فرع دائم للمجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء
غسلت 15 مليون جنيه.. 5 معلومات لا تعرفها عن سوزي الأردنية
مصر تبحث مع إيران والوكالة الذرية استئناف مفاوضات البرنامج النووي
منتخب ناشئي اليد يستهل مشواره في بطولة العالم بمواجهة نظيره الكوري الجنوبي
تعاون بين الصحة والتعليم العالي لعلاج الأورام السرطانية
بسبب الحرب على غزة.. فريق ألماني يتراجع عن التعاقد مع مهاجم إسرائيلي
وضع حجر أساس لأول مصنعين هنديين في وادي التكنولوجيا شرق الإسماعيلية باستثمارات 40 مليون دولار
من خدش الحياء لغسيل الأموال.. أزمة جديدة تواجه مشاهير التيك توك المحبوسين
قبلات وأحضان.. مصطفى كامل يعلق بقوة على حفل راغب علامة
البرهان: سنعيد الخرطوم لما كانت عليه والأمل للسودانيين
غسلت 15 مليون جنيه حصيلة ترويج فيديوهات مسيئة.. بلوجر تواجه هذه العقوبة
تحرك عاجل.. القصة الكاملة لاستقالة نواب النساء والتوليد في جامعة طنطا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

علي جمعة: انقطعت النبوة وبقيت المبشرات والرؤية الصالحة مدد من الله لعباده الصالحين

علي جمعة
علي جمعة
إيمان طلعت

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ان النبي ﷺ جلس إلى صحابته الكرام، وقال لهم :" انقطعت النبوة، فلا نبي بعدى ولا رسول". فتخيل الصحابة أن خبر السماء قد انقطع، وأن الوحى قد انتهى، وأن المرجع الأعلى ﷺ لن يكون فيهم، فشق ذلك عليهم، وتكلم بعضهم مع بعض؛ منهم من بكى، ومنهم من قد حزن حزنًا شديدًا، ومنهم من قد اعتزل الناس، لما تصوروا أن هذا اليقين، وهذه اللطافة، وتلك الحلاوة سيحرمون منها، خاصة بعد أن ينتقل رسول الله ﷺ إلى الرفيق الأعلى.

واضاف جمعة، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، انه لما انتقل ﷺ إلى الرفيق الأعلى، قالوا : "أنكرنا قلوبنا". تخيل نفسك وقد انفتحت لك أبواب السماء، ورب العالمين يخاطب نبيه أمامك، ثم تخيل أن هذا الباب قد أغلق، فشق ذلك على الصحابة.

فسلاهم النبي ﷺ وقال: " انقطعت النبوة، وبقيت المبشرات". قالوا: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: " الرؤية الصالحة يراها العبد الصالح، أو ترى له" .

فأرشدنا إلى أن الله لا يقطع مدده عن المحسنين من عباده, وأن رحماته تظل تنزل على عباده، وأنه لا يكون محسنًا إلا من كان من أمة المسلمين، ولا يكون محسنًا إلا من اتقى الله في السر والعلن، ولا يكون محسنًا إلا من تورع عن حرمات الله، ولا يكون محسنًا إلا من ذكر الله كثيرًا، فمن كانت هذه صفته، بقيت المبشرات فيه بالرؤيا الصالحة يراها, ومنه حين يذكر الله عندما يراها، وله حين يراه الناس في رؤاهم.

والنبي ﷺ علق الرؤيا على النظر، علي نظر البصيرة لا على السمع، فقال ﷺ: "من رآني فقد رآني حقًا، فإن الشيطان لا يتمثل بي ". نعم، الشيطان لا يتمثل بسيدنا رسول الله ﷺ، لا في المنام ولا في اليقظة.
وقد قال العلماء: علق النبي ﷺ الرؤيا بالنظر والصورة والشكل، لا بالكلام والسمع . فإن شكا بعض الناس أنهم رأوا رسول الله ﷺ في المنام، وسمعوه يقول ما يخالف الشريعة، فليعلموا أن الرؤية حق، وأن الكلام الذي يخالف الشرع قد يكون من إلقاء الشيطان، فمناط الرؤيا الشكل والصورة، لا السمع والكلام.

فلو في المنام كلامًا يخالف الكتاب والسنة، أو يخالف الواقع المحسوس، أو كان أمرًا بمنكر، أو نهيًا عن معروف، أو دعوة إلى إثم، أو قطيعة رحم، فاعلم أن ذلك مرفوض مردود، ولو أنك قد رأيت صورة سيدنا محمد ﷺ؛ لأن الصورة حق،وأما الكلام فليس هو مناط الرؤيا.

الرؤيا حق، خاصة إذا كانت في النبي ﷺ , ومناطها إنما هو الصورة لا السمع، وهي ليست بحجة إذا خالفت الشرع الشريف أو الواقع المعيش.

انقطعت النبوة اليقين الرؤيا الصالحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سلمي محمد وصفي

وداعًا ملاك الثانوية.. الفيوم تودّع «سلمى» في صمت مُوجع والسوشيال ميديا تنتفض

تركي ال شيخ

تركي آل الشيخ يُفاجئ الجميع بقرارات جديدة حول موسم الرياض القادم

جامعة طنطا

ماذا يحدث في جامعة طنطا؟ استقالات بالجملة لنواب النساء والتوليد

الدواجن

أكثر من 15 جنيهًا | تراجع أسعار الدواجن بالأسواق.. وهذا ثمن الكيلو الآن

مدحت تيخا

حسبي الله ونعم الوكيل.. مدحت تيخا يثير الجدل ويكشف تفاصيل تعرّضه للنصب

وزارة الداخلية

مصدر أمني يكشف فبركة عناصر الإخوان فيديو إباحيًا لشخصين زعموا أنهما ضباط بالداخلية

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 6 أغسطس 2025 في محطات الوقود

أسعار الدواجن والبيض

بورصة الدواجن | تحرك أسعار الفراخ والبانيه بالأسواق الآن

ترشيحاتنا

الحر

تحذير .. أمراض خطيرة تصيبك بسبب الحر تجعلك طريح الفراش

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| أرملة إبراهيم شيكا تكشف السبب الحقيقي للوفاة.. متى يصبح البيض خطرًا على صحتك؟

البغاشة

طريقة عمل البغاشة الشرقية على أصولها

بالصور

صحة الشرقية تقدم الخدمة الطبية لـ مليون و600 ألف مواطن خلال21 يوما

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

إزالة التعديات بالبناء المخالف في الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

مع انخفاض سعرها.. دليلك الشامل لعمل مربي الطماطم في المنزل

مع انخفاض سعرها.. دليلك الشامل لعمل مربي الطماطم في المنزل
مع انخفاض سعرها.. دليلك الشامل لعمل مربي الطماطم في المنزل
مع انخفاض سعرها.. دليلك الشامل لعمل مربي الطماطم في المنزل

ترامب ينتقد بشدة إعادة تصميم علامة جاجوار بسبب إعلان

جاجوار وترامب
جاجوار وترامب
جاجوار وترامب

فيديو

سوزي الأردنية

طارق سابها ومونلي أنتيمها.. حكاية سوزي الأردنية حتى الحبس

سوزي الأردنية

مكنش قصدي.. سوزي الأردنية تنهار بعد 6 ساعات من التحقيق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد