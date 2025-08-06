معرض كتاب لأول مرة في العلمين الجديدة ضمن فعاليات "ليالينا"

أعلنت رضوى هاشم، المتحدثة باسم وزارة الثقافة، أن مدينة العلمين الجديدة ستشهد لأول مرة تنظيم معرض للكتاب، وذلك بالتعاون مع وزارة الإسكان، ضمن فعاليات مهرجان "ليالينا في العلمين".

وأوضحت هاشم، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسىترا نيوز”، أن المعرض سيضم عددًا كبيرًا من دور النشر المصرية، ويُعد نافذة ثقافية جديدة على ساحل المدينة، حيث يسهم في تعزيز حضور الكتاب بين المصطافين، لافتة إلى أن هناك إقبالًا متزايدًا من الجمهور على اقتناء الكتب، وظهور عادات جديدة في القراءة، مثل اصطحاب الكتب إلى الشاطئ.

كما أشارت إلى أن عدد دور النشر المشاركة في هذه المعارض في تزايد مستمر، حيث شاركت أكثر من 70 دار نشر في معرض الإسكندرية، وأكثر من 30 دارًا في معرض الفيوم، مما يعكس تنامي الوعي المجتمعي بأهمية الثقافة ودور النشر المحلية.