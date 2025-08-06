تصاعد وتيرة دخول المساعدات إلى غزة رغم تعنت الاحتلال وقيوده الصارمة.. تفاصيل

أفاد مراسل "إكسترا نيوز"، أحمد عبد الرازق، بأن وتيرة دخول المساعدات إلى غزة قد تصاعدت خلال الأسبوع الثاني من إطلاق القوافل الإنسانية، حيث باتت تصل بالمئات يوميًا، بعد أن كانت تقتصر في البداية على 15 إلى 20 شاحنة في كل فوج.

وأوضح أن محتويات المساعدات تتضمن مواد غذائية أساسية مثل الدقيق، والأرز، والمكرونة، ومنتجات الألبان، إلى جانب أغذية الأطفال ووجبات ساخنة تُجهز داخل مركز الدعم الغذائي في مدينة الشيخ زويد، بالإضافة إلى آلاف أرغفة الخبز التي تُخبز يوميًا خصيصًا لأهالي غزة.

كما تشمل القوافل مستلزمات طبية وأدوات العناية الشخصية، وخاصة مستلزمات الولادة ومكافحة العدوى، نظرًا لتوقف العديد من المستشفيات في غزة عن العمل بسبب نقص الموارد.