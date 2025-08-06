ترامب يوجه الجمهوريين بدعم نائبه في انتخابات 2028

أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى أن نائب الرئيس جيه دي فانس "من المرجح" أن يحصل على ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة في عام 2028.

وتجنب ترامب تسمية خليفة يفضله وقال في فبراير إنه على الرغم من أن فانس "قادر"، فمن السابق لأوانه اتخاذ مثل هذه القرارات.

وعندما سُئل يوم الثلاثاء عما إذا كان فانس هو الوريث الواضح لحركته "جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى"، قال ترامب للصحفيين: "حسنًا، أعتقد ذلك على الأرجح".

أضاف "وبكل إنصاف، فهو نائب الرئيس".

وتأتي هذه التصريحات بعد تكهنات بأن ترامب قد يحاول تحدي القيود الدستورية والسعي إلى ولاية ثالثة.

وقال ترامب "من الواضح أنه من السابق لأوانه الحديث عن ذلك، لكنه بالتأكيد يقوم بعمل عظيم".

وذكر "ربما سيكون هو المفضل في هذه المرحلة".

كما طرح ترامب فكرة تعاون فانس مع وزير الخارجية ماركو روبيو لإنشاء قائمة جمهورية قوية.

وقال ترامب "أعتقد أن ماركو هو أيضًا شخص قد يجتمع مع جيه دي بشكل ما".

وقد اقترح ترامب عدة مرات تمديد فترة رئاسته لفترة أخرى، على الرغم من أن الدستور الأمريكي يحدد مدة الرئاسة بفترتين فقط.