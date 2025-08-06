"خوان ألفينا"يدخل حسابات الزمالك لتعويض رحيل الجفالي إلى أبها

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن الجناح البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا، لاعب فريق أوليكساندريا الأوكراني، دخل ضمن دائرة اهتمامات القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم مركز الجناح الأيمن قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويأتي ذلك بعد الموافقة على رحيل التونسي أحمد الجفالي، جناح الفريق، إلى نادي أبها السعودي على سبيل الإعارة لمدة موسم، مع وجود بند بأحقية الشراء مقابل 800 ألف دولار.

وأكد المصدر أن خوان ألفينا ليس الاسم الوحيد على طاولة الزمالك، حيث يدرس الجهاز الفني أكثر من خيار لتدعيم الجبهة الهجومية، ومن المنتظر حسم الصفقة المناسبة خلال الأيام المقبلة استعدادًا للموسم الجديد.