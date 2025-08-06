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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

المشدد 15 سنة لعاطل بتهمة حيازة بندقية وذخيرة وأصاب شخص بشبرا الخيمة

محكمة
محكمة
إبراهيم الهواري

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة ، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمى علي، ومحمد علي حموده وأمانة سر إيهاب سليمان، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، لعاطل، وتغريمه مبلغ 5 ألاف جنيها، لاتهامه بإحراز سلاح ناري "بندقية خرطوش" وذخيرة، وأطلق عيار ناري على شخص وتسبب في إصابته التي أعجزته على متابعة أشغاله مدة لا تزيد عن 20 يوما، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 3630 لسنة 2025 قسم اول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 643 لسنة 2025 كلي جنوب بنها، أن المتهم "سيد م ع"، هارب، 34 سنة، مقيم شارع سعد زغلول شبرا البلد، دائرة شبرا الخيمة أول بمحافظة القليوبية، لأنه في يوم 21 / 2 / 2025، بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، أحرز بغير ترخيص سلاح ناري غير مششخن "بندقية خرطوش".

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم أحرز ذخيرة "طلقتين" مما تستخدم على السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصا له بحيازته أو إحرازه، كما ضرب المجني عليه عبد الرحمن رمضان أحمد وهبة، عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على التعدي عليه، إثر خلافات سابقة بينهما، وأعد لهذا الغرض سلاح ناري "بندقية خرطوش"، وذخيرتين، وما أن ظفر به حتى أطلق صوبه عيارين ناريين، فأحدث يه الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق، والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن 20 يوما.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

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