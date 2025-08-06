تداول 17 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

أعلنت هيئة ميناء دمياط، استقبال 5 سفن ومغادرة 8، فيما بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء المتداول عليها 17 سفينة، وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الهيئة، في بيان اليوم "الأربعاء"، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 17302 طن تشمل 10480 طن علف بنجر و1308 أطنان من حديد التسليح و5514 بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 2455 طنا، تشمل: 1202 طن حديد و59 طن قمح و933 طن خردة و261 طن أبلاكاش.

وأضاف البيان أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 891 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الواردة 479 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5107 حاويات مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 105899 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 39299 طنًا، في حين بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 4827 حركة.