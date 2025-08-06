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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الداخلية السورية: إحباط مخطط إرهابي يستهدف كنيسة مار إلياس بريف طرطوس

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الأربعاء، أنها تمكنت من إلقاء القبض على عنصرين إرهابيين كانا يخططان لتنفيذ تفجير إرهابي داخل كنيسة مار إلياس المارونية الواقعة في ريف طرطوس، غرب البلاد.

 اليقظة الأمنية أحبطت المخطط قبل تنفيذه

وأفادت الوزارة – وفقًا لما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية" – بأن العملية جاءت في إطار المتابعة الدقيقة والتحقيقات الأمنية التي قادت إلى رصد تحركات مشبوهة للعناصر الإرهابية، حيث تم ضبطهما قبل الوصول إلى هدفهما.

خلية إرهابية في قبضة الأمن قبل استهداف كنيسة بريف طرطوس

أعلن قائد الأمن الداخلي بمحافظة طرطوس، العقيد عبد العال محمد عبد العال، عن إحباط مخطط إرهابي كان يستهدف كنيسة مار إلياس المارونية في ريف المحافظة، وذلك عقب رصد دقيق لخلية مرتبطة بفلول النظام.

وأوضح العقيد عبد العال أن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على عنصرين إرهابيين كانا في طريقهما لتنفيذ الهجوم، عقب عملية مراقبة مكثفة استمرت لعدة أيام، مؤكدًا أن العملية الأمنية تمت دون وقوع خسائر.

وخلال المداهمة، تم ضبط عبوة ناسفة معدة للتفجير، بالإضافة إلى راية سوداء وتهديدات مكتوبة موجهة إلى أهالي المنطقة، ما يعكس خطورة المخطط الذي كان يهدف لإثارة الرعب والفتنة.

وزارة الداخلية السورية كنيسة مار إلياس المارونية ريف طرطوس كنيسة بريف طرطوس

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