تونس تكتسح أمريكا 43-26 وتحقق أول فوز عربي ببطولة العالم لليد تحت 19 عاما

استهل المنتخب التونسي للناشئين لكرة اليد مشواره في بطولة العالم المقامة حاليًا بمصر، بتحقيق فوز عريض على نظيره الأمريكي بنتيجة 43-26، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثامنة.

وأنهى نسور قرطاج الشوط الأول متقدمين بفارق مريح (24-16)، قبل أن يواصلوا السيطرة في الشوط الثاني ويوسعوا الفارق حتى 17 هدفًا في نهاية اللقاء، ليحصد الفريق أول نقطتين له في البطولة.

ويعد هذا الظهور هو التاسع لمنتخب تونس في بطولات العالم للناشئين، علمًا بأن أفضل إنجاز له كان المركز الرابع، فيما كانت آخر مشاركة في نسخة 2019 بمقدونيا، حين أنهى مشواره في المركز 16.

مجموعات بطولة العالم لليد

جاءت المجموعات كما يلي:

• المجموعة الأولى: السويد – البرتغال – الكويت – النمسا

• المجموعة الثانية: المجر – سويسرا – المغرب – كوسوفو

• المجموعة الثالثة: صربيا – إسبانيا – كرواتيا – الجزائر

• المجموعة الرابعة: أيسلندا – البرازيل – غينيا – السعودية

• المجموعة الخامسة: ألمانيا – سلوفينيا – أوروجواي – جزر الفارو

• المجموعة السادسة: النرويج – فرنسا – الأرجنتين – المكسيك

• المجموعة السابعة: مصر – اليابان – كوريا الجنوبية – البحرين

• المجموعة الثامنة: الدنمارك – تونس – التشيك – أمريكا.