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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الحرية المصري: كلمة الرئيس بالأكاديمية العسكرية جاءت في توقيت بالغ الأهمية

عيد عبد الهادي
عيد عبد الهادي
محمد الشعراوي

أشاد الدكتور عيد عبد الهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، بالكلمة القوية التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته للأكاديمية العسكرية المصرية، معتبراً أن الكلمة حملت رسائل سياسية حاسمة وواقعية حول مجمل القضايا التي تشهدها المنطقة.

وأكد عبد الهادي أن الكلمة تعكس الموقف الثابت لمصر تجاه القضايا العربية والدولية، خصوصاً موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية، حيث أشار الرئيس السيسي إلى أن مصر ستظل الحائط الأخير في وجه أي محاولات لطمس حقوق الشعب الفلسطيني، في تأكيد جديد على التزام مصر العميق والدائم بمساندة حقوق الفلسطينيين.

وأضاف عبد الهادي أن كلمة الرئيس جاءت في توقيت بالغ الأهمية، تزامنًا مع التحديات المتزايدة في المنطقة. وقد أبرز السيسي في خطابه التزام مصر الكامل بالدفاع عن سيادة الدول العربية وتوفير الأمن والاستقرار في المنطقة، موضحا أن التصريحات الواضحة للرئيس تؤكد قدرة مصر على تبني مواقف استراتيجية مدروسة تضع مصالح الأمة العربية في المقام الأول، وتؤكد على دور مصر الريادي كداعم رئيسي للسلام والعدالة في الشرق الأوسط.

كما أشاد بكلمة الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره الفيتنامي، قائلا :"جاءت شاملة وواضحة، وتحمل في طياتها موقفًا مصريًا ثابتًا لا يعرف المواربة أو التلون، بل يؤكد من جديد أن مصر ستظل الحائط الأخير الذي تتكسر عليه محاولات طمس الحقوق الفلسطينية".

وأكد، عبد الهادي، أن الرئيس تحدث بلغة القادة الكبار، مستندًا إلى المعطيات الحقيقية، والوقائع الميدانية، خاصة حينما فضح بالحقائق والأرقام حملة الأكاذيب الممنهجة التي سعت لتشويه دور مصر في فتح معبر رفح وإدخال المساعدات الإنسانية، مشيرًا إلى أن إعلان الرئيس عن وجود أكثر من 5 آلاف شاحنة مساعدات متوقفة على الجانب المصري، يُكذّب كل رواية زائفة تتهم القاهرة بالتقصير.

عيد عبد الهادي حزب الحرية المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي القضية الفلسطينية

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