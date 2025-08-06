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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بنسبة 7%.. شيني تقلص خسائرها خلال العام المالي الماضي

شيني- صورة أرشيفية
شيني- صورة أرشيفية
علياء فوزى

أعلنت الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني - شيني، التابعة لـ الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن تراجع خسائر الشركة بنسبة 7% خلال العام المالي الماضي 2024-2025.

أظهرت القوائم المالية للشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني - شيني، تحقيق خسائر بلغت 97.23 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2024 حتى نهاية يونيو 2025، مقابل خسائر بقيمة 104.5 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 112.2 مليون جنيه، مقابل 284.22 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.

مؤشرات مالية

وحققت شركة العامة لمنتجات الخزف والصيني صافي خسارة بلغ 65.94 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية مارس 2025، مقابل خسائر بقيمة 48.71 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري إلى 90.72 مليون جنيه، مقابل 220.68 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وقف الخسائر

وفي أكتوبر الماضي، وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني - شيني، على استمرار نشاطها مع البدء في تنفيذ خطة إصلاح مسارها للتخلص من الخسائر وتحويلها إلى الربحية.

وأكدت شركة العامة لمنتجات الخزف والصيني- شيني، أن مجلس الإدارة لديه خطة لوقف خسائر الشركة والنهوض بها.


أسهم شيني

الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني "شيني" مسجلة في البورصة المصرية، وتملك الشركة القابضة للصناعات المعدنية نسبة 57.3% من أسهمها، وشركة مصر للتأمين 7.2%، وبعض البنوك نسبة 0.5%، والأفراد نسبة 35%.

شيني منتجات الخزف والصيني القابضة للصناعات المعدنية وزارة قطاع الأعمال العام إيرادات

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