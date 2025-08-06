مهددون بالانقراض.. مصادرة 18 حيوانا ونقلها إلى حديقة حيوان الإسكندرية

نفذت لجنة بيئية متخصصة حملة ميدانية عاجلة أسفرت عن ضبط ومصادرة 18 حيوان نادر ومهدد بالانقراض، كانت محتجزة داخل إحدى الكافيتريات بأحد المحافظات في ظروف غير ملائمة.

وشملت الكائنات المضبوطة أربعة ثعالب، واثنين من الثعابين، واثنين من طيور العقاب، وصقر من نوع “حوام”، وطاووسين، وبجعة واحدة، بالإضافة إلى اثنين من النسانيس، واثنين من الورل، واثنين من السحالي.

وتم التحفظ على جميع الكائنات الحية المضبوطة، ونقلها بشكل آمن إلى حديقة الحيوان بمحافظة الإسكندرية، لتلقي الرعاية البيطرية والبيئية المناسبة، لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية المقررة في مثل هذه الوقائع.

وأكدت الوزارة أن الحملة تأتي في إطار جهود الدولة لحماية الحياة البرية والتنوع البيولوجي، والتصدي لأي ممارسات تضر بالكائنات النادرة أو تهدد بانقراضها، مشددة على استمرار حملات الرقابة واتخاذ الإجراءات الحاسمة ضد المخالفين.