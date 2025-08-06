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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حـ.رب الأصوات المزيفة.. أحمد وفيق ضحية جديدة

أحمد وفيق
أحمد وفيق
قسم التوك شو

علّق الفنان أحمد وفيق، على الفيديو المتداول له عبر تطبيق تيك توك  والخاص باشتراكه فى بيع الاعضاء البشرية، مؤكدًا أن الفيديو مزيّف،  وتم تركيب صوت غير صوته، باستخدام خاصية الذكاء الاصطناعي، رغم أن المقطع المصوَّر صحيح، وتم تسجيله في عيد ميلاد ابن أحد أصدقائه.

من المزاح إلى البلاغ الرسمي

وأوضح "وفيق"، في أول تعليق له خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ست الستات"،المذاع على قناة "النهار"، أنه لم يهتم بالأمر في البداية ، واعتبره مجرد مزحة، لكن بعد الانتشار الواسع للفيديو، قرر التحرك قانونيًا، حيث  تقدم ببلاغ رسمي،  ضد من يقف وراء نشر المقطع المفبرك.

وزارة الداخلية تقوم بدورها

وأكد الفنان، أن وزارة الداخلية تقوم بدور كبير ،ومهم حاليًا للحد من هذه التجاوزات ، خاصة مع تصاعد ظاهرة لتربح غير المشروع، من خلال التضليل والإساءة للآخرين عبر السوشيال ميديا.
وأشار "وفيق"، إلى أن مصر شهدت في الفترة الأخيرة ، أزمة أخلاقية على منصات التواصل الاجتماعي ، مشددًا على ضرورة محاسبة كل من يتجاوز، أو يسيء للآخرين ، سواء كانوا فنانين، أو مواطنين عاديين، لحماية المجتمع من هذه الظواهر الخطيرة.

أحمد وفيق تيك توك الاعضاء البشرية وزارة الداخلية

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