تمثيلية هزلية.. أستاذ علاقات دولية يكشف المستهدف من مظاهرات الخارج ضد مصر

قال الدكتور رامي عاشور أستاذ العلاقات الدولية إن المظاهرات التي تمت في الخارج من أجل تشويه صورة الدولة المصرية في قلب إسرائيل لا يصدقها إلا شخص لديه مشكلة ذهنية.

توفير فرصة لإسرائيل لتبرئة نفسها

وأوضح أستاذ العلاقات الدولية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» والمذاع عبر قناة dmc أن تلك المظاهرات الهدف منها توفير فرصة لإسرائيل لتبرئة نفسها على حساب سمعة الدولة المصرية، مشيرا إلى أن تلك المظاهرات كان لها هدف سياسي من الأساس.

الدفاع الشرعي بالدفاع عن النفس

وأشار إلى أن السيناريو الإسرائيلي يقول إنه يواجه تنظيم إرهابي ويطلق المادة 51 من القانون الدولي الدفاع الشرعي بالدفاع عن النفس، موضحا أن ما يحدث «تمثيلية هزلية».