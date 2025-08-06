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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عراقيل وتحديات وفحص بالأشعة.. الهلال الأحمر يكشف عن الوجه الآخر لعملية دخول المساعدات

الهلال الأحمر المصري
الهلال الأحمر المصري
محمد البدوي

قالت الدكتورة آمال إمام المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري إن هناك 4 أشكال من التفتيش على المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى الأشقاء في قطاع غزة، موضحة أن هناك تفتيش عن طريق النظر وأجهزة التفتيش الإلكترونية «الأشعة السينية»، وذلك من خلال 3 أجهزة متتالية، كما أن هناك بعض الأحيان يكون هناك ما يذكر بأن الشاحنة لابد أن يكون لها ارتفاع معين إذا تخطت هذا الارتفاع لا يمكن أن تمر من الجهاز وبالتالي تعود مرة أخرى.

 التحديات والعراقيل

وأوضحت المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» أن هناك العديد من الصعوبات الأخرى التي يتم مواجهتها، والتي منها التعليقات بأن هناك شاحنات موضوعة بشكل غير متراص، لكن هناك هدف أمام الهلال الأحمر المصري وهو الوصول بالمساعدات إلى الداخل ولم يتم التحدث عن التحديات والعراقيل.

 تصميم بضرورة الاستمرار

وأشارت إلى أنه مع كل تحدي يتم وضع تصميم بضرورة الاستمرار برغم ما يُضع من جهود في بعض الأحيان تكون جبارة حتى يستطيع الهلال الأحمر الاستمرار.

الهلال الأحمر الهلال الأحمر المصري التفتيش الإلكتروني المساعدات الإنسانية آمال إمام

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