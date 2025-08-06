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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

لماذا لم تدخل المساعدات قبل أسبوعين من الآن؟.. الهلال الأحمر تكشف المفاجأة

معبر رفح
معبر رفح
محمد البدوي

قالت الدكتورة آمال إمام المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري إن مدينة العريش تشهد على خلية الهلال الأحمر المصري وما يقدمه المتطوعين من أعمال من أجل الاستجابة للأزمة في قطاع غزة.

 آلاف المتطوعين من أجل غزة

وأضافت المدير التنفيذي للهلال الأحمر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» والمذاع عبر قناة «الحياة» أن هناك آلاف من المتطوعين أيضا في المجتمع المدني المصري سواء في التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أو صندوق تحيا مصر وغيرها من الجمعيات التي ساهمت في خروج القوافل بالمساعدات الإنسانية، بخلاف الـ35 ألف متطوع ينتمون للهلال الأحمر المصري.

وأوضحت أن وقف أي قوافل غذائية لقطاع غزة هي خسارة لكافة الأطراف، موضحة أنه لا يوجد أحد يستطيع وضع مواد غذائية على شاحنات ويكون هدفه عدم إدخالها.

عودة المساعدات

وشددت على أن المعابر من الجهة المصرية لم تغلق يوما واحدا، وما يتم مواجهته هو أن الجهة الأخرى لابد أن يكون المعبر بها مفتوح، وإلا سيحدث كما يتساءل البعض عن سبب عودة المساعدات مرة أخرى.

وأشارت إلى أن هناك تحديات كبيرة يواجهها الهلال الأحمر المصري والمساعدات حتى تستطيع أن تدخل إلى قطاع غزة.

الهلال الأحمر الهلال الأحمر المصري آمال إمام المجتمع المدني التحالف الوطني تحيا مصر المساعدات

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