الإمارات.. بوتين يكشف مكان القمة الروسية الأمريكية
بوتين: روسيا والولايات المتحدة مهتمتان بعقد لقاء على مستوى الزعماء
قرار عاجل بشأن دعوى مرتضى منصور لحظر التيك توك في مصر
رسم صورا خادشة على أجساد السيدات.. المتهم يواجه الحبس سنتين
ترخيص إلزامي وشروط صارمة.. قرار وزاري جديد لتنظم تداول زيوت الطعام المُستعملة
المفتي الرشيد .. رؤية مُبتكرة من دار الإفتاء تُلهم العالم الإسلامي في مواجهة تحديات العصر
افتتاح المتحف المصري الكبير 1 نوفمبر.. والنواب: أكبر الصروح الثقافية بالعالم
ترامب: وجهت وزارة التجارة بالبدء في العمل على تعداد سكاني جديد ودقيق
بيان رسمي.. العلاج الطبيعي تهاجم مشاهير التيك توك بألفاظ يعاقب عليها القانون
رئيس هيئة الدواء يكشف تفاصيل منظومة التتبع الدوائي وموعد التطبيق
وزير الدولة للإنتاج الحربي: شركة حلوان للمسبوكات صرح صناعي هام بالدولة
كاراتيه وطائرة وقدرات خاصة| أبطال وادي دجلة يواصلون حصد الميداليات إفريقيًا وعالميًا
أسعار النفط تواصل الانخفاض وسط ترقب لقرارات ترامب المقبلة تجاه روسيا

وكالات

تراجعت أسعار النفط للجلسة الخامسة على التوالي، مع ترقب المتعاملين لمعرفة ما إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيفرض إجراءات أكثر صرامة لتقييد تدفقات الطاقة الروسية. 

وواصل الخام خسائره بعد صدور تقرير يُفيد بأن ترامب يخطط للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قريباً.

انخفض خام "برنت" تسليم أكتوبر بنسبة 1.1% ليستقر عند 66.89 دولاراً للبرميل، كما تراجع خام "غرب تكساس" بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى يزيد قليلاً عن 64 دولاراً للبرميل، مسجلاً أطول سلسلة خسائر يومية منذ سبتمبر. وتهيأ المتعاملون لاحتمال اتخاذ ترمب موقفاً أكثر ليونة تجاه روسيا مما كانت قد أوحت به الإدارة سابقاً.

وتراجعت العقود الآجلة بشكل إضافي بعد أن ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن ترامب يعتزم لقاء بوتين شخصياً في أقرب وقت الأسبوع المقبل، يعقبه لقاء ثلاثي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

مؤشرات متضاربة تعمّق حالة عدم اليقين

في وقت سابق، تحدث ترامب عن "تقدُّم كبير" تحقق خلال لقاء مبعوثه الخاص مع بوتين، لكنه لم يستبعد احتمال فرض المزيد من العقوبات على عائدات روسيا من النفط. 

وقد زادت هذه التطورات من حالة عدم اليقين في سوق تعاني أساساً من إشارات متضاربة بشأن العرض والطلب.

على جانب العرض، تراجعت مخزونات الخام الأمريكية مع بلوغ معدلات تشغيل المصافي المحلية أعلى مستوياتها الموسمية منذ عام 2019. 

لكن من جهة أخرى، كرر ترامب رغبته في رؤية انخفاض أسعار النفط وإنهاء الحرب في أوكرانيا.

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

حيلة فاشلة للتهرب من الطرد والتحايل على التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم|تعرف عليها

حيلة فاشلة للتهرب من الطرد والتحايل على التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم|تعرف عليها

المولد النبوي 2025

متى المولد النبوي الشريف 2025؟ إجازته يومان فقط وليس 3 لهؤلاء

الذهب

عيار 21 يتراجع 400 جنيه من أعلى قيمة.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم

الرائد أحمد حافظ رئيس مباحث مركز الشهداء بالمنوفية

بعد وفاته في حادث.. السوشيال ميديا تتحول لسرادق عزاء في وداع رئيس مباحث الشهداء

تنسيق الجامعات 2025

بشرى سارة .. كليات تقبل من 50% لطلاب تنسيق الجامعات 2025 علمي

علامات السحر والحسد في البيت

علامات السحر والحسد في البيت.. تظهر 5 على الحوائط و3 بأهله

حالة الطقس

عودة منخفض الهند الموسمي| موعد الموجة الحارة الجديدة.. والأرصاد تحذر

أسما إبراهيم

أسما إبراهيم تستعترض أناقتها على البحر بهذه الإطلالة ..شاهد

انخفاض ضغط الدم

بيحصل كتير في الصيف.. كيفية منع انخفاض ضغط الدم

البنكرياس

للوقاية من المخاطر.. اكتشف أعراض مرض سرطان البنكرياس

دراسة صادمة.. نظامك الغذائي قد يقودك إلى الاكتئاب والرجال الأكثر تضررًا

الرجيم القاسي قد يصيبك بالأكتئاب
الرجيم القاسي قد يصيبك بالأكتئاب
الرجيم القاسي قد يصيبك بالأكتئاب

هتاكلها يعني هتاكلها.. أطعمة يمكن تناولها بأمان حتى بعد انتهاء صلاحيتها

أطعمة آمنة للأكل حتى بعد انتهاء تاريخ الصلاحية
أطعمة آمنة للأكل حتى بعد انتهاء تاريخ الصلاحية
أطعمة آمنة للأكل حتى بعد انتهاء تاريخ الصلاحية

دراسة: الإفراط فى مشاهدة الشاشات يرفع خطر إصابة الأطفال والمراهقين بأمراض القلب

مخاطر إفراط الأطفال والمراهقين في إستخدام الهواتف والشاشات
مخاطر إفراط الأطفال والمراهقين في إستخدام الهواتف والشاشات
مخاطر إفراط الأطفال والمراهقين في إستخدام الهواتف والشاشات

صحة الشرقية: غلق 6 مخابز بلدية وتحرير 15 محضرا بالقرين

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

سوزي ومونلي

شريكها في كل حاجة.. بلاغ ضد «مونلي» صديق سوزي الأردنية ومطالبات بالقبض عليه|فيديوجراف

لقاء سويدان

حفل يقتصر على المقربين .. لقاء سويدان تكشف عن تفاصيل زواجها

الفود بلوجر

خليها تنضف.. رواد التواصل الاجتماعي يشنون حملة ضد الفود بلوجر

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

