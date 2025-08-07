ممنوع تناوله نهائياً.. تحذير من تشغيلة لأشهر دواء كحة للأطفال

كشفت هيئة الدواء المصرية، في منشورها رقم 47 لعام 2025، أسباب التحذير من تشغيلة مقلدة لأحد أشهر أدوية الكحة المستخدمة لعلاج الأطفال.

وحذرت هيئة الدواء في منشورها، من تشغيلة رقم “100732” من دواء «OPLEX –N SYRUP 125 ML »، وذلك طبق إفادة الشركة حول وجود عبوات مقلدة من الصنف المذكور.

وشددت هيئة الدواء على ضرورة وقف تداول و ضبط وتحريز المستحضر، وفي حالة الشك في المستحضر الصيدلى يتم الرجوع إلى هيئة الدواء المصرية سواء بالاتصال بالخط الساخن 15301 أو الموقع الإلكترونى الخاص بالهيئة.

وقالت هيئة الدواء المصرية إن هذا التنبيه خاص بالتشغيلات الواردة في المنشور فقط، ولا ينطبق على تداول المستحضر بشكل عام.