قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نادية مصطفى: أنغام النهاردة هتدخل تعمل عملية دقيقة
قوات الاحتلال تفجر منزل الأسير عبدالرحيم الهيموني في الخليل
موسكو تتجنب التعليق على مقترح لقاء ثلاثي بين بوتين وترامب وزيلينسكي
وزير الاستثمار: نقدر دور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في دفع جهود التطوير المؤسسي
مات من الفرحة.. القصة الكاملة لوفاة شاب بعد كتب كتابه على عروسه بالمنوفية
شوبير يكشف عن الأندية المهدده بالهبوط في الموسم الجديد
خلال يومين .. شوبير يكشف مصير وسام أبو علي
رئيس إسكان النواب يكشف الأوراق المطلوبة لحصول المستأجر على سكن بديل
هتدخل عمليات تاني .. تفاصيل جديدة عن مرض أنغام
بدء جلسة مباحثات برئاسة رئيسى وزراء مصر والسودان
يفوق مساحة باريس ..حريق ضخم يلتهم مساحة 16 ألف هكتار في فرنسا
تقدّم حقوقي للعراق .. حذف اسم بغداد من تقرير الأمم المتحدة بشأن الأطفال والنزاعات |فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

الكون كما لم تره من قبل.. رصد لحظة نادرة من فجر الزمن الكوني| ما القصة؟

الكون
الكون
أمينة الدسوقي

في إنجاز علمي جديد يُضاف إلى سجل الاستكشافات الكونية، التقط تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) صورة فائقة الدقة تعد من أعمق ما تم رصده في تاريخ الفلك، كجزء من مشروع المسح المتقدم العميق خارج المجرات (JADES) الذي يهدف إلى دراسة منطقتين تم تصويرهما سابقا بتلسكوب هابل حقل هابل العميق (1995) وحقل هابل العميق للغاية (2004)، وذلك باستخدام قدرات الأشعة تحت الحمراء المتطورة.

رصد لحظة نادرة من فجر الزمن الكوني

وبحسب ما نقله موقع "Space"، فإن تلسكوب هابل رغم إنجازاته، يظل محدودًا في قدرته على التقاط الضوء عند الانزياحات الحمراء الكبيرة، أي تلك التي تمثل المجرات الأولى التي ظهرت بعد الانفجار العظيم. 

فمع تمدد الكون، يتحول الضوء المرئي الصادر من تلك المجرات إلى أطوال موجية تقع في نطاق الأشعة تحت الحمراء، وهي أطوال لا يستطيع هابل رصدها وهنا، جاء دور "جيمس ويب" الذي فتح نافذة جديدة لرؤية الكون كما لم نشهده من قبل.

أكثر الصور تفصيلًا للكون في مراحله المبكرة

التلسكوب الذي يبلغ قطر مرآته الرئيسية 6.5 مترًا، استخدم كاميرا الأشعة تحت الحمراء القريبة للحصول على نظرة معمقة على الحقل العميق، وتم تعزيز هذه الأرصاد بأداة التصوير العميق (MIDIS) لالتقاط الصورة الأخيرة التي وصفت بأنها من أكثر الصور تفصيلًا للكون في مراحله المبكرة.

الصورة تظهر جزءًا من الحقل فائق العمق، وتحتوي على نحو 2500 مجرة مرئية، أربعة أخماسها ذات انزياح أحمر عالٍ، وهو ما يعني أن الضوء الصادر منها يعود إلى فترة لا تتجاوز 380 مليون سنة بعد الانفجار العظيم، أي قبل حوالي 13.4 مليار سنة، وهي فترة قريبة جدًا من فجر نشأة الكون.

وتكشف الصورة أيضًا عن تنوع هائل في خصائص المجرات، إذ تظهر مئات المجرات الحمراء التي إما لا تزال في طور تكوين النجوم ومحاطة بغبار بين نجمي كثيف، أو أنها مجرات ناضجة تحتوي على نجوم قديمة تعود إلى المراحل الأولى من عمر الكون. أما المجرات البيضاء المخضرة، فهي تلك التي تتمتع بأعلى انزياحات حمراء، ويُعتقد أنها تشكلت خلال المليار سنة الأولى من تاريخ الكون.

ويواصل علماء الفلك تحليل هذه البيانات الفريدة لإعادة بناء مشهد تطور المجرات منذ فجر الكون وحتى يومنا هذا، في محاولة لفهم الآليات التي شكلت هذا الكون المترامي الأطراف.

ما هو الانفجار العظيم؟

تُعد نظرية الانفجار العظيم الركيزة الأساسية لفهم نشأة وتطور الكون.

وتفترض هذه النظرية أن الكون بدأ من حالة شديدة الكثافة والحرارة، ثم بدأ يتمدد ويتوسع ليصل إلى شكله الحالي.

وتشير التقديرات العلمية إلى أن لحظة الانفجار العظيم وقعت قبل نحو 13.8 مليار سنة، وهو ما يُمثل العمر التقديري للكون.

تلسكوب جيمس ويب الفضائي تاريخ الفلك فجر الزمن الكوني أكثر الصور تفصيلًا للكون في مراحله المبكرة علماء الفلك الانفجار العظيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

صورة أرشيفية

ميكانيكي يطعن زوجته ويلقي بنفسه وابنته الرضيعة من الطابق الخامس بالغربية

ام خالد

أم خالد .. صدى البلد يكشف حقيقة القبض على البلوجر الشهيرة بالإسكندرية

الذهب

عيار 21 يتراجع 400 جنيه من أعلى قيمة.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم

عقود معفية من قانون الإيجار القديم

عقود معفية من قانون الإيجار القديم.. هل أنت منهم؟

الرائد أحمد حافظ رئيس مباحث مركز الشهداء بالمنوفية

بعد وفاته في حادث.. السوشيال ميديا تتحول لسرادق عزاء في وداع رئيس مباحث الشهداء

المولد النبوي 2025

متى المولد النبوي الشريف 2025؟ إجازته يومان فقط وليس 3 لهؤلاء

للنشر 8 ونص ص / حيلة فاشلة للتهرب من الطرد والتحايل على التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم.. تعرف عليها

حيلة فاشلة للتهرب من الطرد والتحايل على التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم|تعرف عليها

ترشيحاتنا

محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

قواعد القبول في المدارس المصرية الألمانية.. ونواب: إضافة جديدة لتغيير الفكر.. ويجب وضع اللغة العربية والدين والتاريخ ضمن المناهج

النائب هاني أباظة ، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب

برلماني: تجربة المدارس الألمانية تأتي في إطار التوسع والانفتاح على أنواع التعليم بمصر

مجلس النواب

سؤال برلماني لتغيير سياسات القبول بكليات الطب بعد ارتفاع نسبة الرسوب بجامعات الصعيد

بالصور

نادية مصطفى: أنغام النهاردة هتدخل تعمل عملية دقيقة

أنغام
أنغام
أنغام

تؤثر على القلب.. احذروا الاستخدام العشوائي لأقراص الأوميجا 3

مخاطر الإفراط في تناول الأوميجا 3 زيت السمك
مخاطر الإفراط في تناول الأوميجا 3 زيت السمك
مخاطر الإفراط في تناول الأوميجا 3 زيت السمك

بطولة بيومي فؤاد.. طرح الفيلم السعودي قشموع بالسينمات

بيومي فؤاد
بيومي فؤاد
بيومي فؤاد

بعد نقله للمستشفى .. أعراض وأسباب مرض محمد منير

محمد منير
محمد منير
محمد منير

فيديو

الفود بلوجر

خليها تنضف.. رواد التواصل الاجتماعي يشنون حملة ضد الفود بلوجر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد