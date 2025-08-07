محافظ المنوفية يلتقي مستشار رئيس مجلس الوزراء لمتابعة مشروعات «حياة كريمة» بأشمون والشهداء

التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، باللواء هشام السوداني، مستشار رئيس مجلس الوزراء للمشروعات القومية، وذلك في إطار زياراته الميدانية المستمرة لمتابعة تنفيذ المشروعات القومية الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركزي أشمون والشهداء، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور مدير عام الإدارة الاستراتيجية بديوان عام المحافظة.

وخلال اللقاء، تم مناقشة آخر مستجدات الموقف الحالي ومؤشرات الأداء لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها، والتي تمس حياة المواطنين في قطاعات "الصحة، الصرف الصحي، الكهرباء، والطرق"، كما تم عرض أهم المعوقات التفصيلية المتعلقة بإجراءات التسليم الابتدائي وسبل دفع العمل بها لضمان تذليلها وسرعة دخولها الخدمة.

ووجّه محافظ المنوفية بضرورة تضافر الجهود بين مختلف الجهات المنفذة لتسريع معدلات الأداء، والمتابعة اليومية لحجم الأعمال ونسب التنفيذ على أرض الواقع، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، باعتبارها أحد المبادرات الرئاسية الهامة التي تستهدف تغيير واقع القرى المصرية.

وأكد المحافظ، خلال الاجتماع، متابعته المستمرة لكافة المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من خلال جولاته الميدانية المنتظمة لمواقع العمل المختلفة، وعقد لقاءات دورية مع جميع الجهات المعنية؛ للوقوف على التحديات واتخاذ حلول فورية لاستكمال الأعمال، بما يسهم في إعطاء دفعة تنموية للمشروعات، تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

من جانبه، ثمّن اللواء هشام السوداني، مستشار رئيس مجلس الوزراء للمشروعات القومية، الجهود المتميزة والملموسة التي يبذلها محافظ المنوفية على أرض الواقع، من حيث المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات، وتقديم كافة أوجه الدعم اللوجستي، والتواصل الدائم مع الشركات المنفذة، بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في مستويات الأداء.